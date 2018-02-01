СК возбудил против бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова еще два дела

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Следователи возбудили против бывшего заместителя директора ФСИН Олега Коршунова еще два уголовных дела, сообщает СК в своем Telegram-канале.

Экс-замдиректора и его соучастников Виталия Морусова и Смбата Арутюняна подозревают в мошенничестве на сумму 90 миллионов рублей.

Коршунова, который возглавлял контрактную службу ФСИН, арестовали в сентябре. Его обвиняют по двум эпизодам по статье "Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения". По данным следствия, он организовал заключение двух госконтрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам.

Ущерб оценивается в более чем 160 миллионов рублей. Коршунову грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей.