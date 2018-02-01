В Ингушетии бухгалтер минсельхоза пойдет под суд за хищение

НАЛЬЧИК, 1 фев — РИА Новости. Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бухгалтера республиканского минсельхоза, которую обвиняют в хищении более 11 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

"По версии следствия, в 2014-2016 годах ведущий специалист отдела бухгалтерского учета минсельхоза Ингушетии систематически необоснованно вносила в отчеты и заявки, представляемые в Фонд социального страхования, заведомо ложные сведения о начислении пособий по беременности и родам себе, десяти сотрудникам министерства и гражданам, не осуществлявшим трудовую деятельность в данном ведомстве", — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Как считает следствие, перечисленные на счета этих людей деньги бухгалтер обналичивала через банкоматы. "Таким образом за указанный период она похитила более 11 миллионов рублей", — уточняет прокуратура.

Женщине предъявлено обвинение по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.