В Ингушетии бухгалтер минсельхоза пойдет под суд за хищение

НАЛЬЧИК, 1 фев — РИА Новости. Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бухгалтера республиканского минсельхоза, которую обвиняют в хищении более 11 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
Как считает следствие, перечисленные на счета этих людей деньги бухгалтер обналичивала через банкоматы. "Таким образом за указанный период она похитила более 11 миллионов рублей", — уточняет прокуратура.
Женщине предъявлено обвинение по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.