Под Томском потушили пожар в колонии

НОВОСИБИРСК, 1 фев – РИА Новости. Пожар в хозпостройках на территории исправительной колонии №3 в Томской области потушен, пострадавших нет, сообщает УФСИН по региону.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что хозяйственные постройки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на территории исправительной колонии на окраине Томска.

"Пожар в ИК-3 потушен. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что в 19.30 (15.30 мск) в ИК-3 УФСИН России по Томской области произошло возгорание деревянной кровли хозяйственной постройки площадью 300 квадратных метров. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, через 18 минут пожар был локализован.

"Пострадавших среди сотрудников и осужденных нет. Работало 40 единиц техники ГУ МЧС России и ведомственная пожарная охрана. Исправительная колония №3 работает в обычном режиме. Ситуация находится под контролем. Сумма ущерба уточняется", — говорится в сообщении.