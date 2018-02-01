Завершено следствие против сотрудников ГИБДД по делу об аварии в Югре

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Следователи завершили расследование по делу о ДТП в 2016 году в ХМАО, где погибли 10 человек, его фигуранты — сотрудники ГИБДД, не внесшие в систему данные о том, что один из водителей был лишен прав, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск вечером 4 декабря 2016 года столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, погибли 12 человек, 10 из них — дети. По сведениям местных властей, в автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. Были госпитализированы 22 человека.

"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении двоих сотрудников ГИБДД Башкирии, возбужденному в рамках расследования обстоятельств ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе в декабре 2016 года. Бывшему начальнику отделения по исполнению административного законодательства Н. М. Дергунову и инспектору Н. А. Степановой предъявлено обвинение в халатности", — сказала она.

По версии следствия, обвиняемые вовремя не обеспечили внесение в федеральную информационную систему ГИБДД сведений о том, что Раиль Саитханов, водитель грузовика, лишен прав.

"Именно это обусловило совершение им ДТП, повлекшего трагические последствия в виде гибели в результате аварии 4 декабря 2016 года 12 пассажиров, 10 из которых дети", — отметила Петренко.

Она добавила, что потерпевшие, обвиняемые и их защитники завершили ознакомление с материалами дела, и в ближайшее время оно будет направлено для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд — для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении основных фигурантов сейчас слушается в суде. На скамье подсудимых четыре человека: водитель автобуса Марат Зайнуллин, перевозивший участников соревнований, и представитель перевозчика Александр Сидорук обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, водитель грузовика Раиль Саитханов — в нарушении правил движения и эксплуатации транспортных средств, а Ирина Тарасова, экс-директор нефтеюганской спортшколы "Сибиряк", в которой занимались попавшие в аварию дети, обвиняется по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц".

"Завершение этих двух дел вовсе не означает, что следователи на этом завершили работу по установлению всех обстоятельств гибели и травмирования юных гимнасток. Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска Александра Комарницкого", — отметила Петренко.

По ее данным, глава СК Александр Бастрыкин вчера поручил передать материалы для дальнейшего расследования старшему следователю по особо важным делам при председателе СК. Помимо этого, глава ведомства направил из Москвы в Ханты-Мансийский автономный округ опытного следователя-криминалиста центрального аппарата СКР.

"Кроме того, председатель Следственного комитета направил представление министру внутренних дел РФ с предложением вернуться к ранее существовавшему порядку, в соответствии с которым внутриведомственными документами предусматривалось обязательное сопровождение машинами ГИБДД даже одного автобуса с детьми, а не только целой колонны", — подчеркнула Петренко.