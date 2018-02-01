Следователи начали проверку после смерти женщины в московском метро

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Московские следователи организовали проверку по факту смерти пассажирки метро на станции "Пушкинская", сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев сообщил о том, что полиция проводит проверку гибели пассажирки московского метро.

"Проводится доследственная проверка по факту смерти женщины в Московском метрополитене. Утром 1 февраля 2018 года на станции метро "Пушкинская" было обнаружено тело женщины 1960 года рождения.", — сообщила Иванова журналистам.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.