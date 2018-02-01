В Саратовской области выявили новую вспышку АЧС

САРАТОВ, 1 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Первая в этом году вспышка африканской чумы свиней (АЧС) среди домашних свиней выявлена в Саратовской области, сообщило в четверг областное управление ветеринарии.

"В Ершовском районе 31 января выявлен очаг африканской чумы свиней. Диагноз поставлен по результатам исследования… патологического материала, отобранного от павших свиней, обнаруженных на природной территории вблизи села Малый Перелаз. Специалистами ветеринарной службы незамедлительно проведены неотложные мероприятия по ликвидации очага", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на этой территории объявлен карантин. "В первой (село Малый Перелаз) и второй (Ершовский район) угрожаемых зонах в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства введены ограничения на вывоз, реализацию свиней и свиноводческой продукции, запрет на закупку свиней у населения и заготовку свинины", — отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь областного управления ветеринарии Анна Чурсова уточнила РИА Новости, что павшие домашние свиньи были обнаружены выброшенными возле села, их хозяина пока не установили.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.