В Воронеже вылечили мужчину, который напоролся челюстью на пику забора

ВОРОНЕЖ, 1 фев — РИА Новости. Врачи вылечили и выписали 19-летнего молодого человека, который в декабре прошлого года напоролся в Воронеже челюстью на пику забора и застрял, сообщил в четверг РИА Новости представитель областной клинической больницы №1.

Рано утром 9 декабря 2017 года в службу спасения от очевидца поступила информация о том, что на улице Текстильщиков в Воронеже пьяный мужчина перелезал через металлический забор и напоролся нижней челюстью за декоративную пику.

По данным городского управления по делам ГО и ЧС, до приезда спасателей врачи скорой помощи сделали молодому человеку обезболивание. Спасателям нужно было перерезать пику так, чтобы она не меняла исходного положения во рту пострадавшего, поскольку ее отклонение могло привести к повреждению ткани, сосудов и причинить сильную боль. Молодого человека сняли с забора вместе с пикой, вытаскивать которую пришлось на операционном столе.

"Выписан уже, полностью вылечился, прооперировали его", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с речевым аппаратом и другими функциями у пострадавшего "все нормально".