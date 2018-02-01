В Татарстане при столкновении двух легковушек погибли три человека

КАЗАНЬ, 1 фев — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Татарстане в четверг днём, три человека погибли до приезда "скорой", один госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщает министерство здравоохранения республики.

"Сегодня в Рыбно-Слободском районе, на 920-м километре трассы М-7 произошло ДТП. В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали четыре человека, трое из них скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Минздрав уточняет, что один пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в Мамадышскую центральную районную больницу. Детей среди пострадавших нет.