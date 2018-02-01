В Пятигорске ликвидировали пожар на складе хлебокомбината

НАЛЬЧИК, 1 фев — РИА Новости. Пожар на складе хлебокомбината в Пятигорске на площади 400 квадратных метров, в тушении которого участвовали почти 50 пожарных, ликвидирован, никто не пострадал, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
По данным МЧС, сообщение о пожаре на улице Ермолова в складском помещении на территории хлебокомбината поступило в четверг в 13.49 мск. В 14.43 мск пожар был локализован. Здание склада расположено отдельно от других, поэтому угрозы распространения огня на соседние помещения не было.
"В 15.21 мск четверга открытое горение ликвидировано, никто не пострадал", — сказал Дегтярев.
По его словам, в тушении пожара участвовали 47 человек и 16 единиц техники.