В Пятигорске ликвидировали пожар на складе хлебокомбината

Пожар на улице Ермолова в складском помещении на территории хлебокомбината в Пятигорске. 1 февраля 2018

Пожар на улице Ермолова в складском помещении на территории хлебокомбината в Пятигорске. 1 февраля 2018

НАЛЬЧИК, 1 фев — РИА Новости. Пожар на складе хлебокомбината в Пятигорске на площади 400 квадратных метров, в тушении которого участвовали почти 50 пожарных, ликвидирован, никто не пострадал, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что на улице Ермолова в Пятигорске горит одноэтажный склад с пластиковой и бумажной упаковочной тарой. Площадь пожара составляла 400 "квадратов".

По данным МЧС, сообщение о пожаре на улице Ермолова в складском помещении на территории хлебокомбината поступило в четверг в 13.49 мск. В 14.43 мск пожар был локализован. Здание склада расположено отдельно от других, поэтому угрозы распространения огня на соседние помещения не было.

"В 15.21 мск четверга открытое горение ликвидировано, никто не пострадал", — сказал Дегтярев.

По его словам, в тушении пожара участвовали 47 человек и 16 единиц техники.