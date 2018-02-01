В Екатеринбурге будут судить мужчину, обвиняемого в краже 34 велосипедов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Дело жителя Екатеринбурга, обвиняемого в краже 34 велосипедов, направлено в суд, сообщает в четверг отделение по связям со СМИ городского УМВД.

По данным полиции, 39-летний гражданин в апреле-июне 2017 года украл 34 припаркованных велосипеда на улицах Мира, Карла Маркса, Бажова и Куйбышева возле магазинов, торговых центров и учебных заведений. Транспортные средства он продал.

"Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, превысила 450 тысяч рублей. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Также мужчину подозревают в незаконном изготовлении наркотического средства в крупном размере", — уточняет УМВД.