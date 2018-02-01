В Кургане будут судить женщину за убийство сына

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Жительница Курганской области, убившая своего 11-месячного ребенка, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.

"Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением после его вручения обвиняемой будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Жительница Белозерского района Курганской области обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части второй статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего"), статьей 156 УК РФ ("ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним") и пунктами "в", "д" части второй статьи 105 УК РФ ("убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью").

По данным следствия, обвиняемая систематически жестоко обращалась с сыном. В один из дней женщина, решив успокоить плачущего малыша, ударила его несколько раз рукой по телу и голове. В результате от полученных травм ребенок скончался.

Сообщается, что на время следствия обвиняемая заключена под стражу.