В прокуратуре оценили последствия ЧП на нефтепроводе под Саратовом

САРАТОВ, 1 фев — РИА Новости. Разлив нефти в селе Красноармейское Саратовской области после аварии на магистральном нефтепроводе привел к сильному загрязнению земли, сообщила в четверг Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

На магистральном нефтепроводе компании "Транснефть" Куйбышев — Тихорецк 18 января около села Красноармейское произошел выход нефти и возгорание. Пожар был потушен. В "Транснефти" предварительной причиной аварии на нефтепроводе назвали дефект сварного шва. По информации Росприроднадзора, площадь розлива нефти составила 2 тысячи квадратных метров, объем выхода нефти составил около 2 тысяч кубических метров. За медицинской помощью никто не обращался.

"Согласно протоколу испытаний грунта, в отобранных образцах почвы выявлено превышения фоновой концентрации нефтепродуктов в 90,5; 1032 и более чем в 2,5 тысячи раз. Отмеченное свидетельствует о загрязнении почвы, которое относится к пятому очень высокому уровню загрязнения", — говорится в сообщении.

Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку природоохранного законодательства в связи разливом нефти в селе Красноармейское, что повлекло загрязнение земельных участков 900 кубометрами нефтепродуктов на площади 2,512 тысячи квадратных метров. Материалы проверки направили в органы следствия для решения вопроса об уголовном преследовании виновных по статье УК РФ "Порча земли".

"С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился с иском в суд с требованиями разработать в установленном порядке проект рекультивации и провести рекультивацию загрязнённых земель в порядке и сроки, определенные данным проектом… Устранение нарушений закона находится на контроле Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что пострадали 10 жилых домов, два из которых сгорели полностью. Местные власти планируют до 1 марта выплатить компенсации пострадавшим. Одну семью власти планируют переселить в новую квартиру до 3 февраля.