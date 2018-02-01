В прокуратуре оценили последствия ЧП на нефтепроводе под Саратовом

САРАТОВ, 1 фев — РИА Новости. Разлив нефти в селе Красноармейское Саратовской области после аварии на магистральном нефтепроводе привел к сильному загрязнению земли, сообщила в четверг Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.
"Согласно протоколу испытаний грунта, в отобранных образцах почвы выявлено превышения фоновой концентрации нефтепродуктов в 90,5; 1032 и более чем в 2,5 тысячи раз. Отмеченное свидетельствует о загрязнении почвы, которое относится к пятому очень высокому уровню загрязнения", — говорится в сообщении.
Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку природоохранного законодательства в связи разливом нефти в селе Красноармейское, что повлекло загрязнение земельных участков 900 кубометрами нефтепродуктов на площади 2,512 тысячи квадратных метров. Материалы проверки направили в органы следствия для решения вопроса об уголовном преследовании виновных по статье УК РФ "Порча земли".
Ранее сообщалось, что пострадали 10 жилых домов, два из которых сгорели полностью. Местные власти планируют до 1 марта выплатить компенсации пострадавшим. Одну семью власти планируют переселить в новую квартиру до 3 февраля.