Троих жителей Северной Осетии осудили за продажу младенца

НАЛЬЧИК, 1 фев – РИА Новости. Суд в Северной Осетии вынес приговор в отношении троих местных жителей, обвиняемых в продаже новорожденного ребенка, в общей сложности они осуждены на девять лет лишения свободы, сообщает региональное СУ СК.
"В роли покупателей выступили сотрудники правоохранительных органов, которые договорились с посредниками о купле-продаже новорожденного за 330 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
В мае 2017 года после рождения ребенка подсудимые передали его мнимой бездетной паре и получили часть требуемой суммы в размере 100 тысяч рублей. Сразу после этого они были задержаны.
"Приговором суда Цогоевой и Пилиеву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, Дулаевой также назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее малолетним ребенком 14-летнего возраста", — отмечает ведомство.