В Пятигорске локализовали пожар на складе хлебокомбината

Пожар на улице Ермолова в складском помещении на территории хлебокомбината в Пятигорске. 1 февраля 2018

Пожар на улице Ермолова в складском помещении на территории хлебокомбината в Пятигорске. 1 февраля 2018

НАЛЬЧИК, 1 фев – РИА Новости. Пожар на складе хлебокомбината в Пятигорске локализован на площади 400 квадратных метров, никто не пострадал, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что на улице Ермолова в Пятигорске горит одноэтажный склад с пластиковой и бумажной упаковочной тарой. Площадь пожара пока составляет 400 "квадратов".

"В 14.49 мск в четверг поступило сообщение пожаре на улице Ермолова в складском помещении на территории хлебокомбината. В 14.43 мск пожар локализован, никто не пострадал", — сказал Дегтярев.

По его словам, здание склада расположено отдельно от других, поэтому угрозы распространения огня на соседние помещения не было.