В Петербурге наказали стройкомпанию за падение ребенка в открытый люк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга внесла представление в адрес строительной компании, в чьем ведении находится колодец инженерной сети в Шушарах, куда в январе провалился мальчик, сообщило в четверг городское надзорное ведомство.

Согласно результатам прокурорской проверки, в середине января 2018 года у одного из домов по Новгородскому проспекту в поселке Шушары ребенок провалился в колодец инженерной сети, не закрытый металлической крышкой.

"Ребенок погрузился под воду с головой, однако благодаря незамедлительным действиям матери своевременно извлечен из колодца, госпитализация не понадобилась", — отмечает прокуратура Петербурга.

Как установило районное надзорное ведомство, колодец инженерной сети находится в хозяйственном ведении строительной компании "Дальпитерстрой". Ранее ее сотрудники выявили отсутствие пяти крышек на колодцах инженерных сетей, однако в правоохранительные органы по факту их кражи не обращались, информирует прокуратура.

"Причинами выявленных нарушений явилось ненадлежащее исполнение должностными лицами общества своих обязанностей, что поставило под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетнего ребенка. По итогам проверки прокуратура района в адрес генерального директора общества внесла представление об устранении нарушений и поставила вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении городского надзорного ведомства.