Источник сообщил о возгорании на складе с пластиком в Пятигорске

Пожар на улице Ермолова в складском помещении на территории хлебокомбината в Пятигорске. 1 февраля 2018

Пожар на улице Ермолова в складском помещении на территории хлебокомбината в Пятигорске. 1 февраля 2018

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Склад с пластиком и бумагой загорелся в четверг днем на площади 400 квадратных метров на территории хлебокомбината в Пятигорске Ставропольского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На улице Ермолова горит одноэтажный склад с пластиковой и бумажной упаковочной тарой. Площадь пожара пока составляет 400 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на место пожара направлена мобильная лаборатория для замера концентрации вредных веществ в воздухе. Обстоятельства возгорания выясняются.