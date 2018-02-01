Источник сообщил о возгорании на складе с пластиком в Пятигорске

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Склад с пластиком и бумагой загорелся в четверг днем на площади 400 квадратных метров на территории хлебокомбината в Пятигорске Ставропольского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"На улице Ермолова горит одноэтажный склад с пластиковой и бумажной упаковочной тарой. Площадь пожара пока составляет 400 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на место пожара направлена мобильная лаборатория для замера концентрации вредных веществ в воздухе. Обстоятельства возгорания выясняются.