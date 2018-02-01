МЧС будет искать судно "Восток" в Японском море, пока позволяет погода

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев — РИА Новости. Поиски пропавшего в Японском море судна "Восток" авиацией будут продолжаться, пока позволяют погодные условия, сообщает СибРЦ МЧС РФ.

Ранее активная фаза поисков была остановлена, но МЧС приняло решение продолжить искать судно с помощью авиации. Операция осложнялась штормовой погодой и снегом, который шел почти каждый день. Сейчас циклон покинул регион, что позволяет авиации совершать вылеты ежедневно.

"На ближайшие трое суток синоптики дают благоприятный прогноз. И пока погода позволяет, поиски с воздуха будут продолжены", — сообщил начальник центра управления в кризисных ситуациях СибРЦ МЧС России Иван Сергеев.

За неделю поиска авиацией обследовано около 34,5 тысячи квадратных километров акватории, морскими судами — 13,6 тысячи квадратных километров. В районе поиска постоянно курсируют суда Росрыболовства. В работах задействованы 74 человека, в том числе спасатели Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России, которые работают совместно с экипажами воздушной техники.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту находились 20 человек. Следователи возбудили уголовное дело. На месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Позже были найдены два плота, людей на них не оказалось.

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".