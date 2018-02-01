Число пострадавших в ДТП с грузовиками под Пензой возросло до трех

САРАТОВ, 1 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пострадавших в ДТП с грузовиками на трассе в Нижнеломовском районе Пензенской области увеличилось до трех, сообщила РИА Новости в четверг начальник пресс-службы областного главка МВД Ольга Евдокимова.
"Погибли четыре человека, госпитализированы еще три человека", — сказала собеседница агентства, уточнив, что детей среди погибших и пострадавших нет.
Как уточняет региональная ГИБДД, погибли 42-летний водитель "ВАЗ-2107", двое его пассажиров 30 и 27 лет, а также 47-летний водитель грузовика "ГАЗ Валдай". В числе пострадавших 36-летний пассажир "ВАЗа", 35-летний пассажир "Валдая" и 33-летний водитель фуры Renault Magnum. В фурах Daf и Volvo, ехавших с полуприцепами, никто не пострадал.