Число пострадавших в ДТП с грузовиками под Пензой возросло до трех

САРАТОВ, 1 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пострадавших в ДТП с грузовиками на трассе в Нижнеломовском районе Пензенской области увеличилось до трех, сообщила РИА Новости в четверг начальник пресс-службы областного главка МВД Ольга Евдокимова.

Авария с участием одного легкового и четырех грузовых автомобилей произошла в среду вечером на трассе М-5 "Урал". По предварительным данным полиции, автомобиль "ВАЗ-2107" выехал на встречную полосу, не справился с управлением, после чего столкнулся с грузовиком, который в свою очередь столкнулся с другой фурой. МВД ранее сообщило, что в результате ДТП четыре человека погибли, еще двое пострадали. Источник в экстренных службах уточнил, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

"Погибли четыре человека, госпитализированы еще три человека", — сказала собеседница агентства, уточнив, что детей среди погибших и пострадавших нет.

Как уточняет региональная ГИБДД, погибли 42-летний водитель "ВАЗ-2107", двое его пассажиров 30 и 27 лет, а также 47-летний водитель грузовика "ГАЗ Валдай". В числе пострадавших 36-летний пассажир "ВАЗа", 35-летний пассажир "Валдая" и 33-летний водитель фуры Renault Magnum. В фурах Daf и Volvo, ехавших с полуприцепами, никто не пострадал.