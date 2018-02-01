Директора кузбасской школы отстранили от работы после инцидента с ножом

КЕМЕРОВО, 1 фев — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев потребовал отстранить от должности директора кемеровской школы №48 Татьяну Шатохину после инцидента с учеником, который на перемене случайно ранил ножом 13-летнюю ученицу, сообщает пресс-служба региональной администрации.
"Аман Тулеев потребовал отстранить от занимаемой должности директора кемеровской школы №48 Татьяну Шатохину. Губернатор считает, что ЧП произошло из-за недоработок, допущенных руководством учебного учреждения и городского управления образования в обеспечении безопасности школьников", — говорится в сообщении.
Как сообщили в областном департаменте образования и науки, по результатам служебной проверки от занимаемых должностей освобождены директор школы Татьяна Шатохина, заместитель директора по ОБЖ Ольга Кирякова. Кроме того, объявлен выговор начальнику управления образования города Кемерово Наталье Дашковской.
По данным мэрии Кемерова, в учреждениях образования усилены меры безопасности.