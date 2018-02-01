Директора кузбасской школы отстранили от работы после инцидента с ножом

КЕМЕРОВО, 1 фев — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев потребовал отстранить от должности директора кемеровской школы №48 Татьяну Шатохину после инцидента с учеником, который на перемене случайно ранил ножом 13-летнюю ученицу, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Инцидент произошел в четверг утром на перемене в коридоре школы. Ученик девятого класса случайно нанес поверхностное ранение ножом 13-летней семикласснице, когда демонстрировал одноклассникам принесенный из дома перочинный нож. Ученики сообщили о произошедшем классному руководителю. Девочку на скорой увезли в многопрофильную детскую больницу. По оценкам врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В обстоятельствах случившегося разбираются городская полиция, прокуратура и следственное управление СК РФ.

"Аман Тулеев потребовал отстранить от занимаемой должности директора кемеровской школы №48 Татьяну Шатохину. Губернатор считает, что ЧП произошло из-за недоработок, допущенных руководством учебного учреждения и городского управления образования в обеспечении безопасности школьников", — говорится в сообщении.

Тулеев также обратился к родителям кузбасских школьников с просьбой быть внимательными к своим детям, проверять наличие опасных предметов в сумках и рюкзаках.

Как сообщили в областном департаменте образования и науки, по результатам служебной проверки от занимаемых должностей освобождены директор школы Татьяна Шатохина, заместитель директора по ОБЖ Ольга Кирякова. Кроме того, объявлен выговор начальнику управления образования города Кемерово Наталье Дашковской.

По данным мэрии Кемерова, в учреждениях образования усилены меры безопасности.