В Алтайском крае три человека погибли в ДТП

БАРНАУЛ, 1 фев- РИА Новости. Три человека погибли, еще трое пострадали в результате аварии в четверг днем в Косихинском районе Алтайского края, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в 10.35 по местному времени (6.35 мск) на 238-м км автодороги Р-256 "Чуйский тракт" столкнулись два автомобиля.

"По предварительным данным, женщина, управляющая автомобилем Toyota, ехала со стороны Бийска в направлении Барнаула. Она выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль Skoda", — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель "Тойоты" и ее пассажир скончались на месте происшествия до приезда скорой. Водитель второго автомобиля скончался при транспортировке в больницу.

Еще три пассажира с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медучреждения.

Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего.