В Алтайском крае три человека погибли в ДТП

БАРНАУЛ, 1 фев- РИА Новости. Три человека погибли, еще трое пострадали в результате аварии в четверг днем в Косихинском районе Алтайского края, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по региону.
"По предварительным данным, женщина, управляющая автомобилем Toyota, ехала со стороны Бийска в направлении Барнаула. Она выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль Skoda", — говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель "Тойоты" и ее пассажир скончались на месте происшествия до приезда скорой. Водитель второго автомобиля скончался при транспортировке в больницу.
Еще три пассажира с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медучреждения.
Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего.