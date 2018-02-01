Московские власти сообщили итоги проверки после обрушения лесов около метро

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Обрушившийся в районе метро "Улица 1905 года" тепляк был сооружен с нарушениями, заявил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.
Ранее сообщалось, что строительные леса обрушились в переходе у станции метро "Улица 1905 года" под тяжестью снега, пострадали пять человек.
"Это нерадивость младшего управленческого персонала, соорудили тепляк в нарушение норм и правил. Виноват начальник участка. Даны поручения поверить все хозяйство и усилить контроль", — сказал он.