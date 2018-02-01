В Генпрокуратуре рассказали о росте числа наркопреступлений

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выросло в России впервые за 3 года — на 3,7%, следует из данных на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

В 2017 году было зарегистрировано 208,6 тысячи таких преступлений, что на 3,7% больше, чем годом ранее. Согласно данным надзорного ведомства, в 2014 году было выявлено самое большое за восемь последних лет число преступлений, связанных с наркотиками — 254,7 тысячи. После этого ежегодно фиксировался спад таких деяний. Так, в 2016 году снижение составило рекордные 15%, было зафиксировано чуть более 201 тысячи фактов.

Между тем именно в апреле 2016 года указом президента РФ были упразднены Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, ее полномочия были переданы в ведение министерства внутренних дел. О фактическом слиянии упраздненной службы с органами полиции МВД заявило еще в конце 2016 года, однако оформление этого процесса, как ожидается, завершится к 1 июля 2018 года.