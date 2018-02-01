В Самаре рассказали о подростке, который пронес в школу оружие

САМАРА, 1 фев – РИА Новости. У девятиклассника, который пронес в одну из школ Самары пневматические винтовки и дымовые шашки, не было конфликта ни с учителем, ни с одноклассниками, сообщила в четверг журналистам руководитель департамента образования администрации города Лилия Галузина.

Раннее ГУМВД по Самарской области сообщило, что 25 января учащийся школы в Самаре пронес в учебное заведение на улице Советской Армии две пневматические винтовки и дымовые факелы, которые разбросал в коридоре. В результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

"Припугивать учителя ему не было смысла: он нормально учился, и все дети подтверждают то, что у него не было конфликтных отношений с учителем, не было у него и конфликтных отношений с детьми", — сказала Галузина.

Она добавила, что "хулиганский поступок" школьник совершил из-за "непонимания с родителями", которые, по словам ребенка, предъявляли к нему слишком высокие требования. По словам Галузиной, подросток из "благополучной, полной" семьи.

"В семье был абсолютно хороший достаток. Мама была членом родительского комитета класса. Ребенок занимался музыкой, учился хорошо", — сказала Галузина.

Она добавила, что в настоящее время подросток находится дома на дистанционном обучении.