В Самаре рассказали о подростке, который пронес в школу оружие

САМАРА, 1 фев – РИА Новости. У девятиклассника, который пронес в одну из школ Самары пневматические винтовки и дымовые шашки, не было конфликта ни с учителем, ни с одноклассниками, сообщила в четверг журналистам руководитель департамента образования администрации города Лилия Галузина.
"Припугивать учителя ему не было смысла: он нормально учился, и все дети подтверждают то, что у него не было конфликтных отношений с учителем, не было у него и конфликтных отношений с детьми", — сказала Галузина.
Она добавила, что "хулиганский поступок" школьник совершил из-за "непонимания с родителями", которые, по словам ребенка, предъявляли к нему слишком высокие требования. По словам Галузиной, подросток из "благополучной, полной" семьи.
"В семье был абсолютно хороший достаток. Мама была членом родительского комитета класса. Ребенок занимался музыкой, учился хорошо", — сказала Галузина.
Она добавила, что в настоящее время подросток находится дома на дистанционном обучении.