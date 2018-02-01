Ячейки ИГ* "поползли" в спокойные российские регионы, считает эксперт

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Нейтрализация в Нижнем Новгороде члена запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, который готовил теракт в день выборов президента, может свидетельствовать о расползании ячеек ИГ* по "спокойным" субъектам страны, считает член Совета по внешней и оборонной политике России генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.

Ранее центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Нижнем Новгороде силами специальных подразделений ликвидирован член ИГ *, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, готовивший теракт к 18 марта.

"Мы понимаем, что просто так выборы в России не пройдут. Я полагаю, что ИГ* начнет расползаться по стране, причем выбирая субъекты, которые, по их мнению, более спокойные, где активность специальных служб поменьше", — заявил РИА Новости в четверг Михайлов.

Он отметил, что "Нижний Новгород, с одной стороны, Центральная Россия, с другой — вроде как некая патриархальная зона, поэтому они туда тоже поползли".

"Судя по всему, по всем субъектам России будем вскрывать эти террористические ячейки. <…> Цыплят по осени считают, но в последнее время у нас терактов не было. И постоянно идет информация о пресечении деятельности ячеек. Следовательно, спецслужбы действуют в рабочем режиме", — заключил Михайлов.

В сводке ФСБ отмечено, что на месте происшествия были обнаружены самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело по фактам участия в деятельности международной террористической организации ИГ*, приготовления к террористическому акту.

*Террористическая организация, запрещенная в России.