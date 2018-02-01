В СК удивились просьбе прокуратуры отменить приговор врачу Елене Мисюриной

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко выразила удивление тем, что прокуратура утвердила обвинение врачу Елене Мисюриной, а теперь просит отменить приговор.

"Что касается дела в отношении Мисюриной… Прокурор утвердил обвинительное заключение, при этом он ознакомился со всеми материалами, в том числе и с заключениями судебных экспертов, выводы которых были положены в основу обвинения. И тогда ничто не вызвало сомнений прокурора, и он не нашел оснований для направления дела на дополнительное расследование. Более того, коллеги из надзирающих органов в лице государственного обвинителя в суде до последнего поддерживали позицию следствия", — отметила она.

Петренко добавила, что даже на этой стадии дело могло быть возвращено следователям, но прокурор поддерживал обвинение Мисюриной, попросив суд признать ее виновной.

"И только когда приговор приобрел широкий общественный резонанс, прозвучали заявления о том, что прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, попросив отменить состоявшееся судебное решение по причине нарушений, допущенных в ходе следствия. Эта позиция прокуратуры ставит под сомнение, прежде всего, компетентность своих же сотрудников", — подчеркнул она.

Петренко заявила, что Следственный комитет не может не реагировать на обращения граждан о причинении вреда их здоровью или о смерти их родственников от действий медицинских работников.

"Закон дает нам не только право, но и накладывает обязанность в рамках уголовно-процессуального законодательства устанавливать все обстоятельства подобных человеческих трагедий", — заключила она.

Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела, произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице. По данным следствия, проводя пациенту трепанобиопсию, Мисюрина "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался.

Прокуратура ЮЗАО Москвы в среду попросила отменить приговор Мисюриной, поскольку следствие проходило с нарушениями, а доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о ее виновности.