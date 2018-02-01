В Крыму из-за взрыва бытового газа пострадал пожарный

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. В результате взрыва бытового газа в частном доме в селе Шелковичное Сакского района Крыма пострадал пожарный, сообщает крымское управление МЧС РФ.
"Огнеборцы в составе звена газодымозащитной службы в аппаратах для защиты органов дыхания провели разведку помещений, во время которой вывели из опасной зоны трех граждан и передали их сотрудникам скорой медицинской помощи. Кроме того, во время разведки личный состав выяснил, что внутри помещения находятся газовые баллоны, которые могут спровоцировать взрыв: два баллона в одной части здания и еще один в другой", — говорится в сообщении.
Спасатели предотвратили взрыв и вынесли баллоны из зоны возгорания. Однако один из баллонов имел повреждение, через которое остатки бытового газа выходили наружу, пояснили в ведомстве.
В 00.15 четверга пожарные полностью ликвидировали возгорание. Жильцы не пострадали и в медицинской помощи не нуждаются. Причину пожара выясняют эксперты, добавили в МЧС.