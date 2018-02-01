В Крыму из-за взрыва бытового газа пострадал пожарный

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. В результате взрыва бытового газа в частном доме в селе Шелковичное Сакского района Крыма пострадал пожарный, сообщает крымское управление МЧС РФ.

При тушении пожара в частном домовладении минувшей ночью пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов и спасли пять человек, в том числе несовершеннолетнего ребенка. Пожар сопровождался сильным задымлением, из-за которого жильцы не смогли самостоятельно покинуть помещение, добавили в МЧС.

"Огнеборцы в составе звена газодымозащитной службы в аппаратах для защиты органов дыхания провели разведку помещений, во время которой вывели из опасной зоны трех граждан и передали их сотрудникам скорой медицинской помощи. Кроме того, во время разведки личный состав выяснил, что внутри помещения находятся газовые баллоны, которые могут спровоцировать взрыв: два баллона в одной части здания и еще один в другой", — говорится в сообщении.

Спасатели предотвратили взрыв и вынесли баллоны из зоны возгорания. Однако один из баллонов имел повреждение, через которое остатки бытового газа выходили наружу, пояснили в ведомстве.

"В результате во время пожарно-спасательных работ произошел хлопок газо-воздушной смеси, скопившейся в помещении, без последующего горения. В результате хлопка произошло обрушение несущих стен и деревянных перекрытий кровли, из-за чего дом не пригоден для дальнейшего проживания. Во время происшествия пострадал и.о. начальника караула 24-й пожарно-спасательной части 1983 года рождения. С травмами конечностей он был госпитализирован в Сакскую центральную районную больницу. Его жизнь вне опасности", — отметили в МЧС.

В 00.15 четверга пожарные полностью ликвидировали возгорание. Жильцы не пострадали и в медицинской помощи не нуждаются. Причину пожара выясняют эксперты, добавили в МЧС.