Защита обжаловала приговор двум осужденным за теракт в Буденновске

Магомед Маздаев и Рамзан Белялов во время заседания Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону. Архивное фото

Магомед Маздаев и Рамзан Белялов во время заседания Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Защитники и осужденные обжаловали приговор по делу о теракте в Буденновске, сообщила РИА Новости представитель Северо-Кавказского окружного военного суда Алена Катькало.

В середине декабря прошлого года суд приговорил Магомеда Маздаева к 13 годам, а Рамзана Белялова – к 15 годам колонии общего режима. Оба они заявляли о своей невиновности, защита настаивала на их оправдании.

Как ранее сообщал журналистам адвокат Маздаева, "суд применил обратный закон", поскольку на момент преступления (июнь 1995 года) действовал УК РСФСР, УК РФ еще не был принят, а Маздаев и Белялов были осуждены именно по статьям о терроризме УК РФ.

"Осужденные и защитники обжаловали приговор в Верховном суде России", — сказала Катькало.

В июне 1995 года более 160 боевиков на трех грузовиках и "Жигулях" беспрепятственно въехали в Буденновск (Ставропольский край), преодолев 52 блокпоста и КПП, утверждая, что в машинах находится "Груз-200", то есть гробы с убитыми российскими военными (досматривать такой груз считалось кощунством). По данным СК РФ, террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек, убили 129 и ранили 317. В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а террористической группе дали возможность уйти в Чечню.

После нападения президент Борис Ельцин отправил в отставку главу МВД Виктора Ерина, директора ФСБ Сергея Степашина и министра по делам национальностей и региональной политике Николая Егорова. Был принят специальный закон о борьбе с терроризмом, запрещающий удовлетворять требования бандитов. Организатор теракта в Буденновске Шамиль Басаев был уничтожен в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года.