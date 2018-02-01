Авиация и рыболовные суда продолжат поиски "Востока" в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев — РИА Новости. Два самолета МЧС Бе-200 в четверг ничего не обнаружили на месте поисков пропавшего в Японском море судна "Восток", в пятницу работа в районе продолжится, сообщил РИА Новости представитель управления МЧС по Приморскому краю.

Ранее активная фаза поисков судна была остановлена. Но МЧС решило продолжить поиски авиацией.

"Оба Бе-200 вернулись вечером с облета территории, ничего не найдено. На завтра вылет снова запланирован, самолеты в готовности", — сказал собеседник агентства.

Также в районе поиска находятся малый транспорт рефрижератор "Остров Ионы", большие транспортные рефрижераторы "Озерск" и "Кан ан Рифер", которые ищут "Восток" в светлое время суток.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту находились 20 человек. Следователи возбудили уголовное дело. На месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Позже были найдены два плота, людей на них не оказалось.

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".