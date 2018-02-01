В Омске из вентиляционной шахты спасли пятимесячного енота

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Два часа понадобилось пожарным в Омске, чтобы спасти пятимесячного енота, провалившегося в вентиляционную шахту жилого дома, рассказали РИА Новости в четверг в МЧС России.
"Сотрудникам МЧС пришлось проводить необычную спасательную операцию – вытаскивать из шахты вентиляционной трубы пятимесячную енотиху Элли. Сама Элли не хотела, чтобы ее спасали, поэтому на то, чтобы вызволить ее из "ловушки", у пожарных ушло два часа", — сказал собеседник агентства.
Пятимесячную Элли привезли омичам из Новосибирска. Дикий зверь еще не до конца приручен. Целыми днями Элли изучает квартиру, пытается открыть все двери и задвижки, в клетке ее закрывают только на ночь.
"Знакомясь с обстановкой на кухне, пытливая енотиха забралась на холодильник и лапками открыла дверцу в вентиляционную шахту, а затем провалилась в нее", — добавил собеседник агентства.
Он отметил, что квартира находится на первом этаже, поэтому зверь не пострадал. В темной ловушке Элли провела почти сутки, пока на помощь ей не пришли сотрудники МЧС.
"Нам пришлось потрудиться, рискуя быть укушенными. Но все сложилось благополучно. И для животного, и для сотрудников. За 18 лет службы мне ни разу не приходилось спасать такого зверя", — приводит пресс-служба слова начальника караула 2-й пожарно-спасательной части Омска Михаила Орешко.