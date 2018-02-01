Прокуратура и МВД изучают инцидент с ножевым ранением кемеровской школьницы

КЕМЕРОВО, 1 фев — РИА Новости. Кемеровские полицейские и прокуратура проводят собственные проверки по факту ранения 13-летней девочки ножом на перемене в местной школе №48, сообщили РИА Новости в пресс-службах региональных ведомств.

Инцидент произошел в Кемерове в четверг утром на перемене в коридоре школы. Ученик девятого класса случайно нанес поверхностное ранение ножом ученице седьмого класса, когда демонстрировал одноклассникам принесенный из дома перочинный нож. Ученики сообщили о произошедшем классному руководителю. Девочку госпитализировали на скорой. По данным департамента образования, ее доставили для обследования в многопрофильную детскую больницу. По мнению врачей, жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает.

"По данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, 15-летний учащийся во время игры на перемене случайно причинил ножевое ранение 13-летней ученице. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа городского УМВД и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили агентству в ГУМВД.

В обстоятельствах инцидента уже разбирается областное следственное управление СК РФ. Ход доследственной проверки взяла под контроль прокуратура, которая также выясняет все детали инцидента.

"На место сразу выехал прокурор Ленинского района Кемерова Павел Березняк, который организовал проверку исполнения законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних в школе в связи с инцидентом, в результате которого госпитализирована ученица. В случае выявления нарушений закона прокуратурой будут приняты меры реагирования для их устранения", — сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Кемеровской области Елена Тушкевич.