Прокуратура и МВД изучают инцидент с ножевым ранением кемеровской школьницы

КЕМЕРОВО, 1 фев — РИА Новости. Кемеровские полицейские и прокуратура проводят собственные проверки по факту ранения 13-летней девочки ножом на перемене в местной школе №48, сообщили РИА Новости в пресс-службах региональных ведомств.
"По данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, 15-летний учащийся во время игры на перемене случайно причинил ножевое ранение 13-летней ученице. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа городского УМВД и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили агентству в ГУМВД.
"На место сразу выехал прокурор Ленинского района Кемерова Павел Березняк, который организовал проверку исполнения законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних в школе в связи с инцидентом, в результате которого госпитализирована ученица. В случае выявления нарушений закона прокуратурой будут приняты меры реагирования для их устранения", — сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Кемеровской области Елена Тушкевич.