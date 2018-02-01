Одного из прокуроров Крыма заподозрили в получении взятки

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Заместителя Керченского межрайонного природоохранного прокурора подозревают в получении взятки в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба крымского управления Следственного комитета РФ.

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22.6% Разве что высшая мера поможет

23.6% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя Керченского межрайонного природоохранного прокурора. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а","в" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки")", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено управлением по расследованию особо важных дел, добавили в ведомстве.

По данным следствия, 27 января подозреваемый за непринятие мер прокурорского реагирования в отношении предпринимателя из-за нарушений в его деятельности, а также за непривлечение бизнесмена к административной ответственности за нарушения природоохранного законодательства получил взятку в размере 300 тысяч рублей.

Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления, отметили в СК.