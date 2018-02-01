Одного из прокуроров Крыма заподозрили в получении взятки

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Заместителя Керченского межрайонного природоохранного прокурора подозревают в получении взятки в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба крымского управления Следственного комитета РФ.
18.6%Большими реальными сроками
32.0%Крупными штрафами и конфискацией имущества
3.2%Запретом занимать руководящие должности
22.6%Разве что высшая мера поможет
23.6%Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона
Дело возбуждено управлением по расследованию особо важных дел, добавили в ведомстве.
По данным следствия, 27 января подозреваемый за непринятие мер прокурорского реагирования в отношении предпринимателя из-за нарушений в его деятельности, а также за непривлечение бизнесмена к административной ответственности за нарушения природоохранного законодательства получил взятку в размере 300 тысяч рублей.
Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления, отметили в СК.