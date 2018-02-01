Полиция задержала водителя автобуса после ДТП в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители задержали водителя автобуса, попавшего накануне в крупное ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.

"Водитель автобуса задержан в порядке 91 статьи УПК. Мера пресечения ему пока не избрана", — сказал собеседник агентства.

В среду около 04.00 на 318-м километре автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, который ехал по маршруту "Саратов — Ростов". Водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет. В результате ДТП погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Восемь из них остаются в больницах.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Областная прокуратура сообщала, что будет проверена работа перевозчика рейсового автобуса. Как пояснили РИА Новости в саратовском минтрансе, перед выездом из города автобус прошел технический контроль и был исправен, оба водителя прошли медицинский контроль. Автобус принадлежит ростовской компании "Нейс-Трансфер".