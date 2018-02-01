Семь пострадавших в ДТП в Ростовской области выписали из больницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев – РИА Новости, Иван Капустин. Семь пострадавших в крупном ДТП с рейсовым автобусом в Ростовской области, в результате которого 4 человека погибли, выписаны из больницы, сообщил РИА Новости представитель областного Минздрава.

В среду 31 января около 04.00 на 318-м километре автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, который ехал по маршруту "Саратов — Ростов". Водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет. В результате ДТП погибли четыре человека, еще 15 человек пострадали.

"Семь пострадавших в результате ДТП на трассе А-260 "Волгоград – Донецк" с участием рейсового автобуса выписаны на амбулаторное лечение и убыли по местам жительства", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время в лечебных учреждениях на стационарном лечении остаются восемь человек. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Остальные пациенты находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

По предварительным данным, в аварии погибли и пострадали жители Ростовской, Волгоградской и Саратовской областей. Среди погибших трое жителей Волгоградской области, еще 6 жителей региона были ранены в результате ДТП.

В числе погибших оказался подполковник ГУМЧС по Волгоградской области Владимир Кочетков, который ехал в служебную командировку.

Полиция возбудила дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Проводится доследственная проверка. Областная прокуратура сообщала, что будет проверена работа перевозчика рейсового автобуса. Оба водителя в ДТП не пострадали, их опросят позже. Как пояснили РИА Новости в саратовском минтрансе, перед выездом из города автобус прошел технический контроль и был исправен, оба водителя прошли медицинский контроль. Автобус принадлежит ростовской компании "Нейс-Трансфер".