В уральском детсаду ответили на обвинения в издевательствах над детьми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Внутренняя проверка подтвердила невиновность воспитателя екатеринбургского детского сада №473, которую местные СМИ заподозрили в издевательствах над детьми, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности директора учреждения.

По данным местного портала 66.ru , одна из воспитательниц сада издевалась над детьми — насильно заставляла их есть, не пускала в туалет, избивала ложкой, приучала к собачьим командам и сравнивала с пищей для собак. Прокуратура Свердловской области установила, что у женщины отсутствуют "высшее профессиональное образование и среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", с должности педагога ее перевели на должность кастелянши. Свою проверку в настоящее время проводит региональное СУСК РФ.

"Проведена внутренняя проверка, по итогам которой составили акт и протокол. Вина воспитателя не была доказана. То, что пишут СМИ, – голословно. Сейчас проверку также ведет следствие", — сказала собеседница агентства.

При этом руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №6 УМВД Екатеринбурга, разбиравшиеся в этой истории до передачи материалов в СК, "установили порядка семи граждан, которые считают себя потерпевшими, опросили их и направили детей на медицинское освидетельствование и к психологу".

"Отмечу, что ситуация по данному учреждению неоднозначная. Родители разделились на два условных лагеря. Одни утверждают, что в отношении их детей действительно совершалось насилие. Другие говорят, что этого не было и претензий к педагогу не имеют", — отметил Горелых. Он уточнил, что в случае соответствующих материалов из регионального СК в систему МВД полиция продолжит самостоятельное расследование.