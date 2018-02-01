Прокуратура начала проверку после повреждения сухогруза недалеко от Крыма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Керченская транспортная прокуратура организовала проверку по факту повреждения сухогруза "Берг", получившего пробоину в акватории Черного моря, сообщил РИА Новости представитель Южной транспортной прокуратуры.

В ночь на 1 февраля сухогруз "Берг", принадлежащий турецкой судовой компании, получил повреждения корпуса в акватории Черного моря вблизи Крыма. По информации МЧС, сухогруз под флагом Молдавии следовал из Азовского моря в Турцию, на борту судна перевозились отруби. Экипаж из 12 человек, граждан Украины и Азербайджана, был эвакуирован в Феодосию, пострадавших нет.

"По данному факту прокуратура проводит проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в настоящее время сухогруз находится на якоре в Феодосийском заливе, угрозы затопления судна нет.

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