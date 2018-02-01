В Приморье закрыли дело по иску Росгидромета против "народного синоптика"

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев — РИА Новости. Суд в Приморье в четверг прекратил дело в отношении "народного синоптика" с Дальнего Востока Руслана Юрковского, которого департамент Росгидромета по ДФО обвинил в публикации прогнозов погоды без лицензии.

Ранее Юрковский создал сайт "Маглипогода", где публиковал прогнозы погоды и информацию о Дальнем Востоке. Как пишет Рен-ТВ, прогнозы "народный синоптик" делал на основе открытых данных спутников, и они стали популярны среди местных жителей. Их даже использовали некоторые приморские СМИ, сообщая о грядущей непогоде.

Суд закрыл дело

Как рассказала РИА Новости секретарь судебного заседания аппарата мирового судьи Лесозаводского судебного участка Елена Беляева, судья прекратил дело в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности. По ее словам, суть иска департамента Рогидромета была в том, что Юрковский, по данным синоптиков, занимался деятельностью без лицензии.

"Сегодня огласили резолятивную часть постановления. Постановление с мотивированной частью решения будет выдано в течение 3 дней. Еще есть 10 дней на обжалование решения, пока оно не вступило в законную силу", — сказал РИА Новости судья Денис Вягис.

Нет лицензии — нет ответственности

Представитель департамента Росгидромета по ДФО сообщил РИА Новости, что иск был подан, потому что Юрковский "предоставлял информацию о погоде неограниченному кругу людей без лицензии".

"Он работает без лицензии и не несет ответственности, а лицензированные специалисты несут", — сказал собеседник.

По его словам, пока не решено, будет ли департамент обжаловать решение суда – сначала специалисты получат постановление.

"Дело закрыли из-за истечения срока давности привлечения к административной ответственности. Но если он будет продолжать публиковать прогнозы, можно подать новый иск. Но, насколько я понимаю, он не уверен, что будет и дальше размещать прогнозы", — сказал собеседник.

Официальным комментарием Юрковского РИА Новости пока не располагает. На его сайте "Маглипогода" прогнозы не публикуются с 12 января.