В Кемерово школьник случайно ранил девочку ножом на перемене

КЕМЕРОВО, 1 фев — РИА Новости. Ученик девятого класса в четверг принес в кемеровскую школу нож и случайно на перемене ранил девочку, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили журналистам в региональном департаменте образования.
По данным ведомства, школьницу доставили для обследования в многопрофильную детскую больницу. По мнению врачей, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.
С нарушителем дисциплины работает отдел по профилактике нарушений несовершеннолетних. Ведется служебное расследование, по результатам которого будут приняты необходимые меры, заверили в департаменте.