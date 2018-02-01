В Кемерово школьник случайно ранил девочку ножом на перемене

КЕМЕРОВО, 1 фев — РИА Новости. Ученик девятого класса в четверг принес в кемеровскую школу нож и случайно на перемене ранил девочку, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили журналистам в региональном департаменте образования.

"Ученик девятого класса в школе №48 города Кемерово случайно нанес поверхностное ранение ножом ученице седьмого класса этой же школы. Инцидент произошел на перемене между уроками в коридоре школы. Учащийся демонстрировал одноклассникам принесенный из дома перочинный нож. Во время неловкого движения он случайно зацепил стоявшую рядом девочку", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, школьницу доставили для обследования в многопрофильную детскую больницу. По мнению врачей, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

С нарушителем дисциплины работает отдел по профилактике нарушений несовершеннолетних. Ведется служебное расследование, по результатам которого будут приняты необходимые меры, заверили в департаменте.