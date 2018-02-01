На Кубани жертвами лобового столкновения стали два человека

СОЧИ, 1 фев – РИА Новости. Два человека погибли, один госпитализирован в результате ДТП на 32-м километре автодороги "Белореченск-Апшеронск", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, информация об аварии поступила в дежурную часть отдела МВД России по Апшеронскому району.

"По предварительным данным, местная жительница 1991 года рождения, управляя автомобилем Nissan, допустила выезд на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Mercedes под управлением жительницы города Краснодара 1958 года рождения. В результате ДТП на месте от полученных травм скончались водитель и пассажир японской иномарки. Водитель второго автомобиля с травмами госпитализирован в районную больницу", — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в пресс-службе.