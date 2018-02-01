Спасатели не нашли разрушений после землетрясения у Комсомольска-на-Амуре

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев — РИА Новости. Спасатели по результатам обследования жилых домов и зданий в Комсомольске-на-Амуре после ощущаемого землетрясения не обнаружили разрушений и пострадавших, сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.
"По результатам осмотра оперативными группами сотрудников администрации города и пожарно-спасательного гарнизона, пострадавших и разрушений в результате сейсмособытия нет. Геофизической службой РАН уточнена глубина эпицентра землетрясения — пять километров", — говорится в сообщении МЧС.
По данным Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), землетрясение произошло в районе станции Горин участка Постышево – Комсомольск-на-Амуре ДВЖД. Бригады проверили состояние пути, искусственных сооружений и других объектов. На время проверки скорость движения поездов на ряде перегонов была ограничена до 50 километров в час.
"В настоящее время осмотры завершены, отклонений в состоянии пути и объектов инфраструктуры не выявлено. Все поезда следуют согласно графику", — сообщает ДВЖД.