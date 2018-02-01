В Курганской области нашли более 30 тысяч литров поддельного алкоголя

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Полицейские в Курганской области обнаружили более 30 тысяч литров фальсифицированного алкоголя в подпольном цехе, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.

"Сотрудниками экономической безопасности УМВД России по Тюменской области… пресечена деятельность подпольного цеха по производству фальсифицированного алкоголя. Конвейер по изготовлению данной продукции находился в городе Шадринске Курганской области. Поддельная водка в промышленных масштабах разливалась в изготавливаемую там же пластиковую тару объемом от двух до пяти литров. В ходе проводимых обысков тюменскими полицейскими во взаимодействии с курганскими коллегами обнаружена спиртосодержащая жидкость, используемая для изготовления водки в объеме более 30 тысяч литров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в подпольном цехе также были обнаружены около тысячи коробок с готовой продукцией, несколько сотен единиц тары для розлива, этикетки с наименованием алкоголя, оборудование для изготовления и розлива алкоголя. По оперативным данным, за сутки производство доходило до 12 тысяч бутылок.

Сообщается, что данный факт установлен в ходе расследования дела в отношении группы из 12 человек, которых подозревают в организации подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя в городе Ишиме. На днях в Кургане задержан их предполагаемый лидер, который дал признательные показания. Возбуждено дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации".

В ведомстве добавили, что сейчас на территории Тюменской и Курганской областей продолжается следствие, направленное на сбор и закрепление доказательств незаконной деятельности группы лиц.