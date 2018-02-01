Около Комсомольска-на-Амуре произошло землетрясение

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев — РИА Новости. Жители Комсомольска-на-Амуре ощутили землетрясение, которое произошло в 70 километрах от города, сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

"Первого февраля 2018 года в 70 километрах севернее Комсомольска-на-Амуре, в 10 километрах восточнее поселка Хурмули было зарегистрировано сейсмособытие. По предварительным данным, подземный толчок в эпицентре был магнитудой 4 на глубине 9 километров. Сейсмособытие могли слабо ощущать жители города Юности, в основном звонки в ЕДДС города поступали от жителей Ленинского округа", — говорится в сообщении.

Спасатели осматривают объекты и жилые здания. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате сейсмособытия нет, указывает ведомство.

Геофизическая служба РАН уточнила, что глубина эпицентра землятресения — 5 километров.