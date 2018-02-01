На Камчатке рассмотрят дело военного, ударившего ребенка из-за снежка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев – РИА Новости. Дело военного, обвиняемого в нанесении побоев ребёнку, рассмотрит 35 гарнизонный военный суд в Петропавловске-Камчатском, информация о судебном делопроизводстве опубликована на официальном сайте суда.

Как ранее информировали в СК РФ, по данным следователей, 19 января 2017 года двое семиклассников из Петропавловска-Камчатского играли в снежки, один из которых попал в автомобиль военного. Мужчина вышел из машины и, несмотря на извинения детей, нанес одному из них два удара по лицу и уехал. Личность нападавшего была установлена в течение нескольких дней. По данному факту военными следственными органами СК России было возбуждено уголовное дело, а затем оно было прекращено. Позднее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководству Главного военного следственного управления выяснить причину прекращения дела.

В итоге дело о нанесении побоев всё-таки дошло до суда. Мужчину обвиняют в совершении административного правонарушения по статье 6.1.1 КоАП РФ – "Побои". Также отмечается, что рассмотрение дела по существу состоится через неделю, 8 февраля. В случае если вина военного будет доказана, ему грозит административный штраф от 5 до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.