В Хабаровске возбудили дела после вспышки кишечной инфекции в школе

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Административные дела возбуждены в Хабаровске в отношении руководства местной гимназии, где отравились более 120 человек, и организовывавшей школьное питание компании "Контакт", сообщается утром в четверг на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"В отношении руководящего состава, должностных лиц и юридических лиц МАОУ г. Хабаровска "Гимназия №3 имени М. Ф. Панькова" и ЗАО "Контакт" возбуждены дела об административном правонарушении. Составлены протоколы о временном запрете деятельности объектов ЗАО "Контакт", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что с пятницы в гимназии регистрируются заболевания кишечной инфекцией. К среде было 122 заболевших. Возбудителем заболевания стал норовирус, а причиной – нарушения технологии приготовления и хранения салата. Гимназия была закрыта на дезинфекцию. СК возбудил уголовное дело.

После этого случая в Хабаровских школах начались проверки санитарного состояния столовых. По результатам эпидемиологического расследования Роспотребнадзора была приостановлена работа компании "Контакт", которая организовывала питание школьников. Ранее также была приостановлена работа гимназии. Санитарные врачи нашли многочисленные нарушения норм санитарного законодательства.