В якутском селе восстановили теплоснабжение

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Теплоснабжение в жилых домах и административных зданиях села Бердигестях на юге Якутии, нарушенное на прошлой неделе после пожара на котельной, полностью восстановили, сообщает утром в четверг региональное госпредприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство".

Температура в селе последние дни держится на уровне около —40 градусов. В субботу, 27 января, из-за хлопка газовоздушной смеси на котельной "РИК" в селе произошел пожар. Без теплоснабжения осталось 66 зданий, в том числе многоквартирные и частные жилые дома, в которых живут 193 человека, включая 62 детей. В селе был введен режим чрезвычайной ситуации. В понедельник на котельной запустили в работу один котел.

"Во всех жилых домах и в 11 административных зданиях села Бердигестях Горного района Якутии полностью восстановлено централизованное теплоснабжение от котельной "РИК". В данный момент бригадами коммунальщиков продолжаются ремонтно-монтажные работы на тепловых сетях и внутренней системы отопления Центра досуга и гаража", — говорится в сообщении.

Котельная восстановлена после пожара. Все еще работает один котел. В четверг в Бердигестях доставят материалы для капитального ремонта котельной.