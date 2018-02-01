В якутском селе восстановили теплоснабжение

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Теплоснабжение в жилых домах и административных зданиях села Бердигестях на юге Якутии, нарушенное на прошлой неделе после пожара на котельной, полностью восстановили, сообщает утром в четверг региональное госпредприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство".
"Во всех жилых домах и в 11 административных зданиях села Бердигестях Горного района Якутии полностью восстановлено централизованное теплоснабжение от котельной "РИК". В данный момент бригадами коммунальщиков продолжаются ремонтно-монтажные работы на тепловых сетях и внутренней системы отопления Центра досуга и гаража", — говорится в сообщении.
Котельная восстановлена после пожара. Все еще работает один котел. В четверг в Бердигестях доставят материалы для капитального ремонта котельной.