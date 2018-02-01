В Приморье продолжатся поиски пропавшего в Японском море судна

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Самолет МЧС Бе-200 вылетел утром на поиски пропавшего в Японском море судна "Восток", скоро к нему присоединится второй, сообщил РИА Новости представитель управления МЧС по Приморскому краю.

"Один Бе-200 уже вылетел на место поисков, еще один Бе-200 ожидается к вылету на 13.00 (06.00 мск). Поиски продолжаются, также в них принимают участие рыболовные суда", — сказал собеседник.

В районе поиска находятся малый транспорт рефрижератор "Остров Ионы", большие транспортные рефрижераторы "Озерск" и "Кан ан Рифер", которые ищут "Восток" в светлое время суток.

По данным на среду, авиация обследовала 34,5 тысячи квадратных километров, морские суда – 9,7 тысячи.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту находились 20 человек. Следователи возбудили уголовное дело. На месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Позже были найдены два плота, людей на них не оказалось.

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".