Суд продлил срок домашнего ареста обвиняемой в коррупции вице-мэру Пензы

САРАТОВ, 1 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Пензе продлил до 17 февраля срок домашнего ареста вице-мэру Пензы Ирине Ширшиной, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на мошенничество, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ранее сообщалось, что суд в Пензе в августе прошлого года отправил заместителя главы администрации города Ширшину под домашний арест на два месяца, а затем дважды по два месяца продлевал срок избранной меры пресечения. Домашний арест чиновницы истекает 2 февраля.

"Прокурор поддержал ходатайство следствия о продлении срока содержания обвиняемой под домашним арестом на 15 дней — до 17 февраля. Суд ходатайство удовлетворил", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что Ширшина в ходе заседания суда просила увеличить расстояние, на которое она может удаляться от дома, чтобы иметь возможность отводить ребенка в детсад и забирать его. По словам Артамоновой, суд с учетом мнения прокурора, заявившего об отсутствии оснований для отказа в удовлетворении этого ходатайства, удовлетворил его.

Ширшина была задержана на своем рабочем месте 3 августа 2017 года. Чиновнице предъявили обвинение по статьям УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". Ей грозит до семи с половиной лет заключения. Ранее СК сообщил, что преступление связано с выделением земельных участков.