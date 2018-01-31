В Петербурге после погони со стрельбой завели дело

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после погони со стрельбой в Санкт-Петербурге, где произошло ограбление в ювелирного салона, сообщает Следственный комитет России.

Дело возбуждено по статьям "разбой" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

По данным следствия, вечером 31 января в магазин на проспекте Большевиков ворвались неизвестные в масках. Угрожая оружием, они похитили ювелирные изделия, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле.

"На территории Красногвардейского района указанный автомобиль был обнаружен нарядом полиции. Подозреваемые, пытаясь скрыться, открыли стрельбу. В результате завязавшейся перестрелки один из полицейских получил огнестрельное ранение", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По предварительным данным, угрозы для его жизни нет. Ответным огнем были ранены двое нападавших.

На месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, действия сотрудников полиции были правомерными, заявляет СК.