В Петербурге при погоне со стрельбой ранен полицейский и подозреваемые

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Сотрудник полиции и двое подозреваемых в попытке ограбления ювелирного салона в Петербурге получили ранения в результате погони со стрельбой, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщил собеседник агентства, по предварительным данным, в среду вечером была совершена попытка вооруженного нападения на ювелирный салон на проспекте Большевиков, мимо проезжал патрульный наряд полиции, который попытался задержать троих вооруженных злоумышленников.

"В результате погони в районе Ириновского и Индустриального проспектов преступники открыли огонь по полицейским. В соответствии с законом, полицейские открыли ответный огонь. В результате перестрелки один полицейский получил ранение в ногу, двое злоумышленников были ранены и задержаны, третьему удалось скрыться", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по его задержанию, добавил представитель ведомства.