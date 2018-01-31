В Пензенской области в ДТП с грузовиками погибли четыре человека

САРАТОВ, 31 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль и четыре грузовика столкнулись в среду на трассе в Пензенской области, в результате погибли четыре человека, еще двое пострадали, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МВД Ольга Евдокимова.

ДТП произошло около 18.10 мск на трассе М-5 "Урал" Москва — Самара у села Вирга Нижнеломовского района Пензенской области.

"По предварительным данным, автомобиль "ВАЗ-2107" выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением, после чего произошло столкновение автомобилем "Валдай", который в свою очередь столкнулся с фурой. (Еще) две фуры, предварительно, уходят от столкновения и съезжают в кювет. В результате ДТП четыре человека погибли, двое пострадали", — сказала собеседница агентства.