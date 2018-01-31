Московское метро опровергло сообщения о задымлении на станции "Охотный ряд"

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Информация о задымлении на станциях "Охотный ряд" и "Театральная" в московском метро не соответствует действительности, сообщает столичный метрополитен в Twitter.

"Станции "Охотный ряд" и "Театральная" работают в штатном режиме. Сообщение о задымлении на станции не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

"Появившийся на станциях "Охотный ряд" и "Театральная" запах связан с тем, что один из механизмов эскалатора терся о резиновый валик. Эскалатор, издававший неприятных запах, остановили, причину возникновения запаха устранили, сейчас эскалатор работает штатно", — добавили в метрополитене.